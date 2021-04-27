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***FLAP* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

27.04.2021 11:49



***FLAP******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 358.847,732 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı 26.04.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev alan Semih Serkan Ünaldı Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 358.847,732 TL nominal değerli payların %5'inin altında olmak üzere 0,732 TL nominal değerli pay alım işlemi gerçekleştirmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Ali OCAK 206.271 % 57,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Özgür ADIYAMAN 100.000 % 27,87 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Sedat YAR 50.000 % 13,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931259


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