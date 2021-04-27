***FLAP* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***FLAP******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [FLAP]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 358.847,732 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı 26.04.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev alan Semih Serkan Ünaldı Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 358.847,732 TL nominal değerli payların %5'inin altında olmak üzere 0,732 TL nominal değerli pay alım işlemi gerçekleştirmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurBildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıAli OCAK 206.271 % 57,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaÖzgür ADIYAMAN 100.000 % 27,87 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSedat YAR 50.000 % 13,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931259BIST