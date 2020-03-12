***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:32
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827333
BIST
10:3297.916
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -3.050,58
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.842
10:326,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:327,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0598
En Düşük
6,9909
10:32327,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,09
|Açılış
|: 327,75
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,75
|16.930.793
|% 19,57
|
|ECILC
|4,65
|104.640.886
|% 16,54
|
|SELEC
|8,49
|31.393.651
|% 15,04
|
|CRFSA
|8,17
|24.665.842
|% 14,91
|
|DEVA
|11,37
|48.569.469
|% 14,39
|
|TSPOR
|3,65
|38.090.863
|% -15,12
|
|RYSAS
|4,83
|9.569.246
|% -15,11
|
|BRKSN
|2,51
|170.999
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.952.171
|% -14,85
|
|ESCOM
|1,75
|3.521.562
|% -14,63
|
|THYAO
|8,99
|147.537.833
|% -6,45
|
|ASELS
|25,10
|107.685.604
|% -4,05
|
|ECILC
|4,65
|104.640.886
|% 16,54
|
|MGROS
|24,42
|78.110.068
|% 6,27
|
|BIMAS
|57,90
|49.840.264
|% 4,51
|
|IHLGM
|1,02
|39.421.912
|% -8,93
|
|ADESE
|1,35
|37.366.810
|% 2,27
|
|ECILC
|4,65
|104.640.886
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,19
|26.736.501
|% -4,03
|
|ODAS
|1,48
|31.572.175
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9583
|7,9982
|% 0,24
|
|Frank
|6,6452
|6,6852
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,66
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,45
|