***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:00
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867070
BIST
11:161.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:167,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:168,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1182
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:16479,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,32
|Açılış
|: 479,32
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|173.686
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|277.085
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,69
|1.001.624.124
|% 5,36
|
|EKGYO
|1,92
|568.443.299
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|240.841.086
|% 0,15
|
|SASA
|12,98
|235.270.758
|% 4,09
|
|BIMAS
|64,55
|193.164.789
|% 3,12
|
|EKGYO
|1,92
|568.443.299
|% -2,04
|
|ASELS
|17,69
|1.001.624.124
|% 5,36
|
|KRDMD
|2,62
|145.850.717
|% -1,50
|
|ODAS
|2,23
|104.398.127
|% 0,45
|
|KARSN
|2,72
|118.253.346
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5536
|9,6015
|% 0,70
|
|Frank
|8,0000
|8,0482
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9510
|1,9608
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-3,21
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,07
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|0,43
|