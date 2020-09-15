***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 14:09
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875091
BIST
14:121.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:127,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:128,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:12474,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,43
|Açılış
|: 474,20
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:10
|CRFSA
|12,32
|3.858.427
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.033.623
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.901.478
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,62
|65.693.628
|% -9,50
|
|BJKAS
|3,38
|28.211.306
|% -8,65
|
|KRDMD
|3,15
|1.075.078.537
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|905.424.572
|% 3,02
|
|SISE
|6,39
|350.618.658
|% -0,62
|
|ECILC
|6,85
|276.162.970
|% 3,32
|
|TUPRS
|82,20
|266.785.621
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,15
|1.075.078.537
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|905.424.572
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,05
|116.400.913
|% -0,94
|
|ZOREN
|2,76
|265.601.210
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,85
|168.175.587
|% 1,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4837
|7,4856
|% 0,02
|
|Euro
|8,9024
|8,9059
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6402
|9,6885
|% 0,59
|
|Frank
|8,2364
|8,2860
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 0,05
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,33
|
|Altın Gr.
|474
|475
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.129
|3.207
|18,87
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|9,13
|
|Çeyrek
|759
|776
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|