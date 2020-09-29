FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler18:00
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8419
|7,8461
|% 0,58
|Euro
|9,2016
|9,2122
|% 1,19
|Sterlin
|10,0454
|10,0958
|% 0,59
|Frank
|8,4785
|8,5296
|% 0,82
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% 0,52
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,43
|Altın Gr.
|476
|476
|3,65
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,22
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,08
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-1,02
Seans Raporu 18:00
- 17:58OZRDN Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
- 17:56HDFGS Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
- 17:54GLYHO Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
- 17:53TMPOL Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem