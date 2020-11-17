***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:47
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888828
BIST
12:051.271
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -21,61
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:057,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:059,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:05470,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,54
|Açılış
|: 470,52
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:05
|YESIL
|48,28
|15.425.516
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.294.897
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,90
|72.306.508
|% 9,72
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,62
|2.066.365.304
|% -3,69
|
|KRDMD
|4,27
|619.183.679
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,90
|563.684.475
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,05
|495.244.765
|% -4,12
|
|YKBNK
|2,77
|456.639.809
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,90
|563.684.475
|% 0,53
|
|GARAN
|8,62
|2.066.365.304
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,77
|456.639.809
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,27
|619.183.679
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,49
|159.732.899
|% -1,97
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7359
|7,7403
|% 0,43
|
|Euro
|9,1840
|9,1913
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1971
|10,2482
|% 0,53
|
|Frank
|8,4631
|8,5141
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0566
|2,0669
|% 0,33
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|4,85
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|3,16
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,53
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,08
|
Seans Raporu
12:05
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12:16MARTI
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12:12SKTAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 824 adet işlem
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12:11BFREN
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 1, 042.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 322 adet işlem