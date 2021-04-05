***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:00
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923166
BIST
16:591.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
16:598,1210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:599,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0144
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:59450,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,16
|Açılış
|: 450,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:58
|JANTS
|909,70
|310.901.688
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.589
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.772.488
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.733.914
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.623.467
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,01
|1.391.591.295
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,29
|1.030.880.983
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,80
|808.624.170
|% 1,36
|
|GARAN
|6,90
|727.715.644
|% 0,27
|
|GUBRF
|76,20
|580.366.728
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,01
|1.391.591.295
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,15
|155.385.699
|% 2,68
|
|BJKAS
|8,29
|1.030.880.983
|% -9,89
|
|ODAS
|3,68
|390.102.082
|% 4,84
|
|GARAN
|6,90
|727.715.644
|% 0,27
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1192
|8,1210
|% -0,39
|
|Euro
|9,5860
|9,5973
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,2528
|11,3092
|% 0,11
|
|Frank
|8,6191
|8,6710
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1589
|2,1697
|% -0,39
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-3,01
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|-1,36
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12BAGFS
Yüzde 5.19 oranında artışla 23.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 340, 058 adet işlem
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17:11AYGAZ
Yüzde 6.75 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 028, 712 adet işlem
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17:10HATEK
Yüzde 6.61 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 601 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.63 ) 1, 472
-
17:08XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 730.00 milyon TL de