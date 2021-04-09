***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:58
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926221
BIST
16:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -26,41
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:458,1771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0446
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1771
En Düşük
8,1219
16:459,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:45456,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,60
|Açılış
|: 456,65
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TUREX
|14,52
|326.715
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|615.929
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.022.663
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.789.137
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.941.070
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.744.600
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.967.313
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.031.558.535
|% 2,02
|
|BJKAS
|11,16
|880.404.695
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,23
|842.947.936
|% -2,69
|
|GARAN
|6,66
|795.148.921
|% -1,48
|
|KOZAL
|115,10
|608.043.960
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,87
|435.374.294
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|278.752.846
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|590.535.918
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|298.055.425
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|795.148.921
|% -1,48
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1709
|8,1771
|% 0,55
|
|Euro
|9,7149
|9,7226
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1845
|11,2406
|% 0,39
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,40
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-16,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,42
|