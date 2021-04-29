***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:52
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932204
BIST
11:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:008,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:009,9090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0403
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8763
11:00467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,29
|Açılış
|: 467,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:00
|RYSAS
|4,27
|14.936.874
|% 9,77
|
|RALYH
|3,75
|548.477
|% 8,38
|
|BJKAS
|7,53
|50.923.959
|% 8,03
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|AYCES
|70,00
|3.553.653
|% 7,61
|
|ATLAS
|1,83
|917.593
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|SEYKM
|23,60
|15.211.337
|% -6,35
|
|GARAN
|7,26
|401.434.214
|% 1,97
|
|EREGL
|19,15
|249.304.571
|% 1,11
|
|PETKM
|6,58
|212.431.383
|% 0,92
|
|SASA
|36,88
|210.956.482
|% 1,32
|
|KOZAL
|108,90
|126.183.945
|% 1,78
|
|GARAN
|7,26
|401.434.214
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,11
|38.879.990
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,12
|72.864.667
|% 0,95
|
|PETKM
|6,58
|212.431.383
|% 0,92
|
|AKBNK
|4,91
|113.297.028
|% 1,24
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1473
|8,1534
|% -0,43
|
|Euro
|9,8897
|9,9090
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,3755
|11,4325
|% -0,08
|
|Frank
|8,9327
|8,9865
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1723
|2,1832
|% -0,23
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,00
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,25
|