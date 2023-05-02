***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:14
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144491
BIST
15:414.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,54
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4119,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4121,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:411.243,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.243,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:41
|GRTRK
|25,74
|7.216.389
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.974.395
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.792.771
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.518.231
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,55
|16.824.896
|% -9,58
|
|IMASM
|24,88
|155.297.595
|% -9,13
|
|THYAO
|128,90
|2.744.858.949
|% 0,86
|
|EREGL
|33,02
|1.724.349.985
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,36
|1.551.439.653
|% -3,28
|
|SISE
|37,34
|1.317.140.782
|% 1,30
|
|EUPWR
|78,95
|1.311.845.516
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|811.088.281
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|857.726.238
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,47
|1.155.796.927
|% -2,17
|
|ISCTR
|10,97
|651.911.217
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,18
|914.956.879
|% 0,81
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4653
|19,4695
|% 0,15
|
|Euro
|21,3631
|21,3733
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,2138
|24,3352
|% -0,08
|
|Frank
|21,5979
|21,7280
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|2,87
|
|Cumhuriyet
|8.949
|9.084
|-154,00
|
|Tam
|9.069
|9.279
|-74,00
|
|Yarım
|4.400
|4.531
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.259
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,45
|-0,19
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-0,25
|