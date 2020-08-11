***FLAP* *EGCEY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.08.2020 08:59
***FLAP******EGCEY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGCEY, FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867816
BIST
10:171.090
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.091
En Düşük
1.082
10:177,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0489
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:178,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:17470,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -8,16
|Açılış
|: 470,29
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
469,09
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.142.603
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|1.948.459
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,73
|332.677.111
|% 3,88
|
|KARSN
|3,09
|94.288.612
|% 5,46
|
|BIMAS
|65,95
|93.123.425
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,99
|87.666.956
|% 0,51
|
|GARAN
|6,61
|57.570.326
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,99
|87.666.956
|% 0,51
|
|KARSN
|3,09
|94.288.612
|% 5,46
|
|ASELS
|18,73
|332.677.111
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,62
|25.644.895
|% 1,89
|
|MAKTK
|2,45
|35.597.134
|% 2,94
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2840
|7,2888
|% -0,67
|
|Euro
|8,5491
|8,5636
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,5045
|9,5522
|% -0,62
|
|Frank
|7,9444
|7,9922
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9401
|1,9498
|% -0,55
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-22,52
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-8,51
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|0,09
|