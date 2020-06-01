***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 62.582.501Diğer DüzeltmelerTransferler45.925 4.233.905 -4.269.830 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.791.176 -640.663 6.357.736 10.508.249 0 10.508.249Dönem Karı (Zararı)6.357.736 6.357.736 0 6.357.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.791.176 -640.633 4.150.513 0 4.150.513Dönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750Transferler-3.880.745 10.238.481 -6.357.736 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.877 31.484 -610.101 -537.740 0 -537.740Dönem Karı (Zararı)-610.101 -610.101 0 -610.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.877 31.484 72.361 0 72.361Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 40.877 4.791.176 -1.297.017 3.154.535 27.844.166 -610.101 72.553.010 0 72.553.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.304.214 75.631Dönem Karı (Zararı)-610.101 2.395.976Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-610.101 2.395.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-710.278 486.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 52.356 62.101Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler76.407 2.165.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[15] 81.363 113.626Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8,26] -4.956 2.051.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-487.633 19.021Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[26,27] -49.826 -68.737Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[11,26,27] -437.807 87.758Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] -607.672 -1.672.886İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-607.672 -1.672.886Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] -240.773 -86.654Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler497.037 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.624.593 -2.806.955Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 4.306.213 3.464.635İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.629 -13.372İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.337.842 3.478.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[13,16] -3.791.187 -2.766.404İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)576 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.791.763 -2.766.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -4.358.691 -4.511.261İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar92.763 5.491Peşin Ödenmiş Giderler[13] 23.691.151 20.936.821İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.691.151 20.936.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 5.526 92.385Diğer Dönen Varlıklar[16] 598.195 265.620İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar250 250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar597.945 265.370ARA TOPLAM42.349.916 42.596.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.349.916 42.596.473DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[5] 264.896 264.896Diğer Alacaklar[10] 10.753 16.021İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.753 16.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 23.498.821 22.850.273Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[11] 28.923.097 28.313.207Maddi Duran Varlıklar[12] 9.967.870 9.402.409Arazi ve Arsalar5.400.000 5.400.000Binalar3.579.545 3.600.000Tesis, Makine ve Cihazlar103.580 106.817Taşıtlar596.659 426Mobilya ve Demirbaşlar288.086 295.166Peşin Ödenmiş Giderler[13] 765.157 55.444İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler765.157 55.444Ertelenmiş Vergi Varlığı[14] 825.938 593.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.256.532 61.495.286TOPLAM VARLIKLAR106.606.448 104.091.759KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 2.710 928.490İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.710 928.490Banka Kredileri2.710 928.490Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 2.634.854 3.140.913İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.634.854 3.140.913Banka Kredileri2.634.854 3.140.913Diğer Finansal Yükümlülükler7.512 524.400Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[7] 7.512 524.400Ticari Borçlar[8] 3.850.309 8.258.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar562.861 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.287.448 8.258.826Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[9] 293.525 57.895Diğer Borçlar[10] 1.263.594 1.719.013İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.151.828 1.149.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar111.766 569.633Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 11.355.827 1.123.017İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.355.827 1.123.017Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 399.260 361.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar239.260 201.352Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar160.000 160.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[16] 92.074 210.083İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler92.074 210.083ARA TOPLAM19.899.665 16.323.989TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.899.665 16.323.989UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 12.597.868 13.237.411İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.597.868 13.237.411Banka Kredileri12.597.868 13.237.411Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 70.283 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)70.283 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 1.485.622 1.439.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.485.622 1.439.609TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.153.773 14.677.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.053.438 31.001.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.553.010 73.090.750Ödenmiş Sermaye[18] 31.250.000 31.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 7.379.374 7.379.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.535.036 3.462.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 3.494.160 3.462.675Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.791.176 4.791.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.297.016 -1.328.501Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar40.876Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 3.154.535 7.035.280Yasal Yedekler3.154.535 3.154.535Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 3.880.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 27.844.166 17.605.685Net Dönem Karı veya Zararı-610.101 6.357.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.553.010 73.090.750TOPLAM KAYNAKLAR106.606.448 104.091.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 2.252.515 3.175.166Satışların Maliyeti[23] -1.870.396 -2.301.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)382.119 873.780BRÜT KAR (ZARAR)382.119 873.780Genel Yönetim Giderleri[24] -1.660.275 -2.202.670Pazarlama Giderleri[25] -133.435 -174.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 218.748 2.233.721Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -215.258 -259.501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.408.101 471.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 607.672 1.672.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-800.429 2.144.124Finansman Gelirleri[27] 37.655 187.441Finansman Giderleri[27] -88.100 -22.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-850.874 2.309.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri240.773 86.654Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] 240.773 86.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-610.101 2.395.976DÖNEM KARI (ZARARI)-610.101 2.395.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-610.101 2.395.976Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.361 74.939Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[12,20] 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] 39.356 80.821Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar40.876Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.876Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.871 -5.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] -7.871 -5.882Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.361 74.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-537.740 2.470.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-537.740 2.470.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848221BIST