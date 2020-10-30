***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 -687.838 -687.838 -687.838 0Transferler45.925 4.316.232 -4.362.157 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-251.044 -251.044 -251.044 2.246.574 1.995.530 0 1.995.530Dönem Karı (Zararı)2.246.574 2.246.574 0 2.246.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-251.044 -251.044 -251.044 -251.044 0 -251.044Dönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 -938.882 -938.882 -938.882 7.035.280 17.698.012 2.246.574 64.670.358 0 64.670.358Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 -1.328.501 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750Transferler-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 1.075.610 1.051.398 0 1.051.398Dönem Karı (Zararı)1.075.610 1.075.610 0 1.075.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 -24.212 0 -24.212Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.332.123 3.459.053 -20.590 3.438.463 3.157.970 27.840.731 1.075.610 74.142.148 0 74.142.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.794.343 -4.161.938Dönem Karı (Zararı)1.075.610 2.246.574Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.075.610 2.246.574Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.835.999 -2.306.645Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 151.553 167.181Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler168.858 207.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[15] 75.238 22.146Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[15] 99.355 165.485Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8,26] -5.735 19.644Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.606.651 -341.353Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[26,27] -2.413 -218.826Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[11,26,27] -1.604.238 -122.527Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] -4.455.009 -2.345.039İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-4.455.009 -2.345.039Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] -668.331 -459.971Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler[27] -28.439 -139.831Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-28.439 -139.831Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler602.020 605.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.554.732 -4.101.867Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 3.984.042 3.959.789İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.072 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.017.114 3.959.789Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[13,16] 3.248.361 -15.096.119İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-227.621 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.475.982 -15.096.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -7.624.176 -1.018.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.149.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.624.176 130.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[13,16] 10.946.505 8.053.232İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)310.286 116.031İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.636.219 7.937.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.794.343 -4.161.938YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-506.454 45.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,27] 200.439 139.831Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.439 139.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -706.893 -94.808Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-706.893 -94.808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.603.497 3.372.328Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.088.873 5.942.955Kredilerden Nakit Girişleri[6] 2.088.873 5.580.837Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[7] 362.118Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.692.370 -2.570.627Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -5.210.331 -2.570.627Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[7] -482.039YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.684.392 -744.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.684.392 -744.587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 475.332 6.203.975DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 2.159.724 5.459.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 2.159.724 475.332Ticari Alacaklar[8] 16.802.373 20.820.248İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33.072 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.769.301 20.820.248Diğer Alacaklar[10] 147.208 6.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.351 576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar141.857 5.491Peşin Ödenmiş Giderler[13] 17.114.594 20.936.821İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.114.594 20.936.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 11.881 92.385Diğer Dönen Varlıklar[16] 488.959 265.620İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar250 250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar488.709 265.370ARA TOPLAM36.724.739 42.596.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.724.739 42.596.473DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[5] 264.896 264.896Diğer Alacaklar[10] 10.753 16.021İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.753 16.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 27.283.494 22.850.273Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[11] 29.950.765 28.313.207Maddi Duran Varlıklar[12] 9.785.749 9.402.409Arazi ve Arsalar5.400.000 5.400.000Binalar3.538.636 3.600.000Tesis, Makine ve Cihazlar97.106 106.817Taşıtlar437.168 426Mobilya ve Demirbaşlar312.839 295.166Peşin Ödenmiş Giderler[13] 350.602 55.444İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler350.602 55.444Ertelenmiş Vergi Varlığı[14] 1.263.471 593.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.909.730 61.495.286TOPLAM VARLIKLAR105.634.469 104.091.759KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 0 928.490İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 928.490Banka Kredileri928.490Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 2.958.460 3.140.913İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.958.460 3.140.913Banka Kredileri2.958.460 3.140.913Diğer Finansal Yükümlülükler42.361 524.400Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[7] 42.361 524.400Ticari Borçlar[8] 748.891 8.258.826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar748.891 8.258.826Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[9] 145.890 57.895Diğer Borçlar[10] 1.699.242 1.719.013İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.457.253 1.149.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar241.989 569.633Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 12.455.543 1.123.017İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.455.543 1.123.017Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 393.634 361.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar134.279 201.352Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar259.355 160.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[16] 214.141 210.083İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler214.141 210.083ARA TOPLAM18.658.162 16.323.989TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.658.162 16.323.989UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 11.108.949 13.237.411İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.108.949 13.237.411Banka Kredileri11.108.949 13.237.411Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 11.304 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.304 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 1.713.906 1.439.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.713.906 1.439.609TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.834.159 14.677.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.492.321 31.001.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.142.148 73.090.750Ödenmiş Sermaye[18] 31.250.000 31.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 7.379.374 7.379.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.438.463 3.462.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 3.459.053 3.462.675Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.791.176 4.791.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.332.123 -1.328.501Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-20.590Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 3.157.970 7.035.280Yasal Yedekler3.157.970 3.154.535Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 3.880.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 27.840.731 17.605.685Net Dönem Karı veya Zararı1.075.610 6.357.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.142.148 73.090.750TOPLAM KAYNAKLAR105.634.469 104.091.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 2.551.797 17.778.792 210.669 461.059Satışların Maliyeti[23] -2.567.768 -14.755.737 -143.965 -1.479.173TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-15.971 3.023.055 66.704 -1.018.114BRÜT KAR (ZARAR)-15.971 3.023.055 66.704 -1.018.114Genel Yönetim Giderleri[24] -3.932.162 -5.067.474 -1.150.284 -1.667.800Pazarlama Giderleri[25] -337.015 -507.038 -106.542 -194.095Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 494.111 3.863.271 403.302 1.596.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -734.218 -844.922 -538.859 -174.273ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.525.255 466.892 -1.325.679 -1.457.658Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 709.712 139.831 18.693 139.831Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 4.455.009 2.345.039 2.455.054 194.654FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)639.466 2.951.762 1.148.068 -1.123.173Finansman Gelirleri[28] 101.950 475.847 36.810 28.927Finansman Giderleri[28] -334.137 -1.641.006 -211.780 -867.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)407.279 1.786.603 973.098 -1.962.128Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri668.331 459.971 332.321 730.094Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 65.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] 668.331 459.971 332.321 664.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.075.610 2.246.574 1.305.419 -1.232.034DÖNEM KARI (ZARARI)1.075.610 2.246.574 1.305.419 -1.232.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.075.610 2.246.574 1.305.419 -1.232.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.212 -251.044 -111.012 -45.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] -4.528 -313.805 -128.172 -56.889Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-21.788 0 -8.968Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.788 0 -8.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.104 62.761 26.128 11.378Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] 2.104 62.761 26.128 11.378Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.212 -251.044 -111.012 -45.511TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.051.398 1.995.530 1.194.407 -1.277.545Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.051.398 1.995.530 1.194.407 -1.277.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885169BIST