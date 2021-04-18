***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYargılama süreci devam eden, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağımızla ilgili olarak, bazı internet sitelerinde haber ve yorumlara yer verildiği görülmesi üzerine, süreçle ilgili Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ortaklarımızın haklarının korunması amacıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.Şirketimizin 30.03.2021 tarihinde kamuya duyurulan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış izahnamede, şirketin taraf olduğu davalar bölümünde belirtildiği üzere, ilgili firmadan olan 822.563,70 Euro alacağımızla ilgili 2019 yılında dava açılmış, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine karar vermiş olup, alacaklarımızın tahsil edilememesi üzerine, Ankara 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlatılmıştır. Sürecin devamı olarak borçlu şirketin üçüncü kişilerdeki alacaklarının tahsili için İcra İflas Kanunu 89. maddesi kapsamında haciz müzekkereleri düzenlenmiş ve borçlu adına tescilli markalarının satışları için işlemler başlatılmıştır. Önceki yıllarda finansal tablolarımızda sözkonusu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra takibine ilişkin borçlu tarafından bir ödeme yapılmadığından, 26.02.2021 tarihinde İcra İflas Kanunu m.177/4 kapsamında CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas davası açılmıştır.Yargılama süreci devam eden durum hakkında, yapılan farklı yorumlara ortaklarımızın itibar etmemesini rica ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929016BIST