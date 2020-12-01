***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, %200'ü nakden karşılanmak suretiyle 62.500.000,-TL (% 200 bedelli), artırılarak 93.750.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin bugün yapılan başvurumuz kapsamında,Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890852BIST