***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 artış ile 93.750.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 62.500.000,-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan, ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921945BIST