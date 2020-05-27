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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.05.2020 11:24
GÜNCEL HABERLER


r Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 5.836.317 TL dağıtılabilir dönem karı ile ilgili görüşmeler sonucunda
- 2019 yılı hesap dönemine ait TMS uyarınca hazırlanmış finansal tablolara göre olan 5.836.317 TL'lik dağıtılabilir dönem karının, şirketimizin ortaklarınca onaylanan ‘'Kar Dağıtım Politikası''nda belirtilen kriterlere göre Şirketimizin mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dağıtılmamasına,
- dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2019 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FLAP KONGRE KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846850


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KENT 473,60 11.913.101 % 9,99  
ALCTL 21,30 11.727.865 % 9,96  
YAPRK 12,26 8.381.707 % 9,96  
EGSER 4,65 36.271.762 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3011 8,3427 % 0,69  
Frank 6,9583 7,0003 % 0,66  
Riyal 1,7981 1,8071 % 1,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 -3,54  
Altın Gr. 372 372 3,27  
Cumhuriyet 2.409 2.439 8,80  
Tam 2.480 2.503 9,20  
Yarım 1.210 1.223 4,40  
Çeyrek 605 612 2,80  
Gümüş.Ons 17,18 17,22 0,08  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 0,05  
B. Petrol 35,78 35,78 -0,39  
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