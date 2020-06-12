Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi (Genel Kurul Sonucu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 5.836.317 TL dağıtılabilir dönem karı ile ilgili görüşmeler sonucunda
- 2019 yılı hesap dönemine ait TMS uyarınca hazırlanmış finansal tablolara göre olan 5.836.317 TL'lik dağıtılabilir dönem karının, şirketimizin ortaklarınca onaylanan ‘'Kar Dağıtım Politikası''nda belirtilen kriterlere göre Şirketimizin mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dağıtılmamasına,
- dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2018 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul'da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FLAP KONGRE KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851063


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.835
Değişim :  0,62% |  680,06
Açılış :  108.485  
Önceki Kapanış :  109.155  
En Yüksek
110.127 En Düşük
107.833
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 12,98 25.579.537 % 10,00  
RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
KSTUR 42,12 108.404 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5240 8,5667 % -0,83  
Frank 7,1443 7,1874 % -1,00  
Riyal 1,8161 1,8253 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 4,69  
Altın Gr. 381 381 1,04  
Cumhuriyet 2.465 2.491 5,30  
Tam 2.537 2.560 5,50  
Yarım 1.238 1.249 2,70  
Çeyrek 619 625 1,30  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 -0,17  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,04  
B. Petrol 38,74 38,74 0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru