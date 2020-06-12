***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi (Genel Kurul Sonucu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0 0B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 5.836.317 TL dağıtılabilir dönem karı ile ilgili görüşmeler sonucunda- 2019 yılı hesap dönemine ait TMS uyarınca hazırlanmış finansal tablolara göre olan 5.836.317 TL'lik dağıtılabilir dönem karının, şirketimizin ortaklarınca onaylanan ‘'Kar Dağıtım Politikası''nda belirtilen kriterlere göre Şirketimizin mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dağıtılmamasına,- dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,- belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2018 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul'da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 FLAP KONGRE KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851063BIST