***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 18:50
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi (Genel Kurul Sonucu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 21.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 0 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 5.836.317 TL dağıtılabilir dönem karı ile ilgili görüşmeler sonucunda
- 2019 yılı hesap dönemine ait TMS uyarınca hazırlanmış finansal tablolara göre olan 5.836.317 TL'lik dağıtılabilir dönem karının, şirketimizin ortaklarınca onaylanan ‘'Kar Dağıtım Politikası''nda belirtilen kriterlere göre Şirketimizin mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dağıtılmamasına,
- dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2018 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul'da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FLAP KONGRE KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851063
BIST