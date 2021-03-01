***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıYalnızca Türkçe sunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823588 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823589 f linkinde KAP'ta paylaşılan Faaliyet Raporu'nda ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742 linkinde KAP'ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742 linkinde KAP'ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBağış ve yardımlarla ilgili bir politikamız bulunmamktadırBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYapılan yardımıların gösterildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851061 linkte bulunmaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme "Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları" ulaşılabilir. https://www.flaptour.com.tr/files/FlapKongreEsasSozlesmesi.pdf linkinden Esas Sözleşme'ye ulaşılabilir.)Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiOlağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket?in toplam 31.250.000 adet A ve B paylarının, 7.515.990,50 adedinin asaleten ve 1.260.702,50 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 8.826.693,00 adedinin temsiliyle gerçekleştirilmiştir1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 8,911.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmuyor1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.flaptour.com.tr/genel.kurulYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2019 faaliyet yılına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851061Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı12/06/2020 0 % 28,24 % 24,05 % 4,19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851061 Soru Gelmemiştir. Böyle bir bölüm bulunmamaktadır. 11 4 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Faaliyetlere Yönelik Bilgiler BölümüKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttps://www.flaptour.com.tr/PolitikalarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 18. Bölüm "Mali Haklar"Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 4 4Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği" Metin Ziya TANSU: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi.Osman Turgut FIRAT: Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi.Gürkan GENÇLER: Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği,Riskin Eken Saptanması Üyeliği Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Gökhan SAYGI Yönetim Kurulu Üyeliği, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Mehmet Levent ERDEMİR Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Cem ATALAY: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği,"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır."Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporunun Risk Yönetimi başlıklı bölümüYönetim kurulu başkanının adıMetin Ziya Tansuİcra başkanı / genel müdürün adıMurat CeyhanYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYokturYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı"Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. Buna dair herhangi bir duyuru bulunmamaktadır."Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı"Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. "Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMETİN ZİYA TANSU OSMAN TURGUT FIRAT GÖKHAN SAYGI GÜRKAN GENÇLER MEHMET LEVENT ERDEMİR CEM ATALAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2001 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)OSMAN TURGUT FIRAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2001 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)GÖKHAN SAYGI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)GÜRKAN GENÇLER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/08/1993 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)MEHMET LEVENT ERDEMİR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/10/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)CEM ATALAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/04/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823589 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYokturÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYokturİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetim Komitesi,İnsan Kaynakları UzmanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriinfo@flaptour.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı"Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır."Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıkurumsal yönetim komitesi, eğitim ve kariyer planlama3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü"Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır"Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYokturPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri - kurumsal yönetimKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYokturİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.flaptour.com.tr/yatirimci.iliskileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.flaptour.com.tr/bagimsiz.denetim.raporlariKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 13. Madde "Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu"b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 15. Madde "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 15. Madde "Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları"ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Kısmı Hizmet Üretimine İlişkin Teknik Bilgiler Bölümüd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır."e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. "f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır."g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 12. Madde Etik Kurallar ve Sosyal Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı13Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu1-3Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Esas Sözleşme yer verilmiştirÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823589Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Levent ERDEMİR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Cem ATALAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Levent ERDEMİR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gürkan GENÇLER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Semih Serkan ÜNALDI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Levent ERDEMİR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Cem ATALAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. - -Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914080BIST