***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 18:07
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 04.01.2020 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, sonraki tarihlerde yeni iş ilişkileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacaktır.
Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Şubat 2020 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:
Dünya Bankası Rapor Lansmanı
Başağrısı Kış Okulu
Nöropatik Ağrı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825730
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1072
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,40
|Açılış
|: 328,16
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.853
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,10
|19.505.293
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,07
|69.591.452
|% -15,92
|
|RYSAS
|7,11
|60.956.647
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|26.829.536
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.508
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.037.735.632
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|973.407.794
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|526.525.769
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,70
|279.736.793
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,28
|275.127.705
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,26
|195.219.062
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|255.896.028
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|221.918.446
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|275.127.705
|% -6,17
|
|THYAO
|10,38
|1.037.735.632
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0163
|8,0565
|% 1,34
|
|Frank
|6,5826
|6,6222
|% 1,93
|
|Riyal
|1,6252
|1,6333
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-5,45
|
|Altın Gr.
|328
|329
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,91
|36,91
|-8,36
|
Seans Raporu
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17:59PINSU
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Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
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17:57TGSAS
Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
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17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem