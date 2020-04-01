***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 20:50
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 04.01.2020 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, sonraki tarihlerde yeni iş ilişkileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacaktır.
Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Mart 2020 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:
DBS Kursu
Nöronutrisyon Sempozyumu
Nörolojik Hast.Uyku Bozuklukları Kursu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834033
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0897
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7047
En Düşük
6,6108
18:057,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0462
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3402
En Düşük
7,2611
18:05342,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 6,48
|Açılış
|: 342,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2609
|8,3023
|% 0,89
|
|Frank
|6,8958
|6,9373
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7749
|1,7838
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,19
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,90
|13,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|24,87
|24,87
|-1,48
|
Seans Raporu
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-
17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
-
17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
-
17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026