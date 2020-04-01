***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 04.01.2020 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, sonraki tarihlerde yeni iş ilişkileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacaktır.Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Mart 2020 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:DBS KursuNöronutrisyon SempozyumuNörolojik Hast.Uyku Bozuklukları Kursuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834033BIST