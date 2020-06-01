***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 18:24
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.01.2020 tarihinde, yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında 2020 yılında yapılması planlanan organizasyonları kamuoyu ile paylaşmıştık.
Tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 yılında henüz gerçekleşmemiş organizasyonlardan, ertelemeler ve iptaller olmuştur.
Aşağıda, organizasyon erteleme ve iptal durumları belirtilmiş olup, önemli bir değişiklikte olduğunda tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
10 Adet organizasyonda bir değişiklik olmamıştır.
6 Adet organizasyon 2020 yılı içinde yapılacak şekilde ertelenmiştir.
7 Adet organizasyonun yenilenen tarihi belli olmamıştır.
4 Adet organizasyon 2021 yılına ertelenmiştir.
3 Adet organizasyon iptal edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848238
BIST
18:05107.266
En Yüksek
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|% -7,09
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|% -6,54
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|% -6,36
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|ARDYZ
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|ASELS
|31,90
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|GSRAY
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|796.976.605
|% -1,77
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|EKGYO
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|739.401.407
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|EKGYO
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|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
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|YKBNK
|2,38
|404.596.431
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|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
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|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4720
|8,5145
|% 0,90
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|Frank
|7,0501
|7,0926
|% -0,18
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|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% -0,10
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,47
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|Altın Gr.
|380
|380
|1,09
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|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|29,80
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,50
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|Yarım
|1.237
|1.261
|20,60
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|Çeyrek
|619
|629
|7,60
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|Gümüş.Ons
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|18,25
|0,36
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|Gümüş Gr.
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|3,99
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|B. Petrol
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|38,11
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