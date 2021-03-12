***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılında yapmış olduğu sermaye artırım başvurusunu, Sermaye Piyasası Kurulu 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararı ile reddettiğini bildirmiş, şirketimizin karar karşısında yargı yoluna gittiği 25.11.2019 tarihli KAP bildiriminde duyurulmuştu.01.12.2020 tarihinde %200 oranında sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırım başvurumuzu 11.03.2021 tarihli bülteninde duyurarak onaylamıştır.Sermaye artırım başvurumuzun onaylanması ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'na karşı açılan davadan 12.03.2021 tarihli dilekçe ile feragat edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918076BIST