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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 14:15



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Komite Seçimi   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021/13 sayılı  kararına istinaden   Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,  N56 sayılı Tebliği uyarınca, 
  Yönetim Kurulumuz içerisinde Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi  teşkil ettirilmesine,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Denetim Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, 
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in  Kurumsal Yönetim Komitesi  Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Semih Serkan ÜNALDI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi  Üyesi olarak seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine
 - Söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve  sorumlulukların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Söz konusu komitelerin Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928455


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