***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 09:35
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Osman Turgut FIRAT, 30.04.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934000
BIST
10:501.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:508,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:5010,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:50474,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,86
|Açılış
|: 474,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:48
|VERTU
|31,90
|64.680.781
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.286.771
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.387.716
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.931.317
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.751.778
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|6.526.997
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.636.978
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.354.626
|% -7,22
|
|PETUN
|21,86
|11.581.363
|% -6,18
|
|THYAO
|12,61
|295.187.579
|% 3,11
|
|BIOEN
|18,09
|201.624.103
|% 1,57
|
|SISE
|7,66
|199.546.674
|% 2,00
|
|SASA
|36,46
|151.241.040
|% 1,84
|
|TUPRS
|89,85
|142.370.030
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,11
|112.504.876
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|53.102.809
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|199.546.674
|% 2,00
|
|THYAO
|12,61
|295.187.579
|% 3,11
|
|SKBNK
|1,10
|25.184.537
|% 0,92
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2915
|8,2918
|% 0,20
|
|Euro
|9,9826
|9,9886
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4629
|11,5204
|% 0,55
|
|Frank
|9,0623
|9,1168
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2080
|2,2190
|% 0,37
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|8,56
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-0,06
|
Seans Raporu
10:48
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-
11:00PRKME
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 087, 872 adet işlem
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10:59FORMT
Yüzde 7.58 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 956, 882 adet işlem
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10:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 01 artarak (% 0.76 ) 1, 468
-
10:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRTEK, SNKRN
-
10:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VERTU, MRSHL