Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.11.2020 18:48
GÜNCEL HABERLER



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 31.250.000 62.500.000,000 200,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2020 tarihli toplantısında
Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000,00-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,-TL (% 200 bedelli) artırılarak 93.750.000,00- TL'ye çıkarılmasına,
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,
Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine,
Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olarak belirlenmesine,
Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
İş bu karar ile karara bağlanan ekli, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun onaylanmasına,
Sermaye artırımına ilişkin olarak yatırım kuruluşu belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887845


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.243
Değişim :  0,93% |  11,46
Açılış :  1.227  
Önceki Kapanış :  1.232  
En Yüksek
1.244 En Düşük
1.219
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 3,63 2.242.981 % 10,00  
ALCAR 154,00 44.154.737 % 10,00  
YBTAS 18.478,90 901.274 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.326.205 % 10,00  
TKURU 323,60 12.997.152 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1497 8,1621 % 1,36  
Euro 9,6282 9,6399 % 1,31  
Sterlin 10,7726 10,8266 % 1,98  
Frank 8,8807 8,9342 % 1,19  
Riyal 2,1692 2,1801 % 1,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 17,02  
Altın Gr. 493 493 9,94  
Cumhuriyet 3.295 3.345 26,00  
Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,16  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 0,09  
B. Petrol 42,94 42,94 0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru