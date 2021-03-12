***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 NâmaB Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 31.250.000 62.500.000,000 200,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2020 tarihli toplantısındaŞirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,-TL (% 200 bedelli) artırılarak 93.750.000,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş,bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.12.2020 tarihinde başvuru yapılmıştı. Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 11.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname Kamu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917939BIST