***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen FonYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma A Grubu, FLAP1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRFLAP00013 0B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline B Grubu, FLAP(RÜÇHAN), TRRFLAP00021 358.847,732Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 31.250.000 62.500.000,000 200,00000 358.847,732Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için taahhüt verilmemiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 10.11.2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılmıştır.Pay Sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 358.847,732 TL nominal değerdeki payların, 26.04.2021 – 27.04.2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 26.04.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Artırılan 62.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (05.04.2021 – 19.04.2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 62.141.152,268 TL ve kalan payların 26.04.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 628.514,53 TL olmak üzere toplam 62.769.666,80 TL nakit girişi sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931312BIST