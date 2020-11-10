***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.11.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim kararı ile 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 62.500.000 TL (%200 ) artırılarak 93.750.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu sermaye artışında elde edilmesi planlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. Fıkrası çercevesinde hazırlanmış olan rapor ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887846BIST