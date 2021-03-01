***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.03.2021 18:27
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
2021/03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK tarafından belirlenen bağımsız denetimden geçmiş finansal raporu (finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ile 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde - Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederim. Gürkan GENÇLER Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914074
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.527
En Düşük
1.491
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En Yüksek
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|Açılış
|: 7,2400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2183
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En Yüksek
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|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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En Düşük
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|Açılış
|: 403,70
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2941
|% -1,76
|
|Euro
|8,7735
|8,7874
|% -2,03
|
|Sterlin
|10,1160
|10,1667
|% -1,89
|
|Frank
|7,9365
|7,9843
|% -2,38
|
|Riyal
|1,9380
|1,9478
|% -1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,22
|