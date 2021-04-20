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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

20.04.2021 12:12



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

   Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,-TL artırılarak 93.750.000,- TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 05.04.2021 tarihinde başlayıp 19.04.2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 358.847,732 TL olup, kalan paylar 26.04.2021 – 27.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte bilginize sunulmuştur. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'dan (KAP), www.kap.org.tr Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin internet sitesi www.flaptour.com.tr ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.alnusyatirim.com) ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arz edilerek satılması sonrasında satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Bu nedenle satılamayan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) maddesi uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929596


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