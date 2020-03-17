***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 09:04
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829557
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4384
En Düşük
6,4177
18:057,1836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
18:05308,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,51
|Açılış
|: 308,93
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,87
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8477
|7,8871
|% -0,29
|
|Frank
|6,7549
|6,7956
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7071
|1,7157
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.496
|1.497
|-18,33
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,75
|12,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,65
|30,65
|0,60
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