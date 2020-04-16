***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 09:07
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Ziya Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838470
BIST
11:5995.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 59,43
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:596,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9228
En Düşük
6,8896
11:597,5322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:59383,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,73
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.420.830
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.752.006
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|54.058.530
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,95
|18.015.682
|% -9,52
|
|PGSUS
|50,50
|465.923.632
|% -8,93
|
|THYAO
|10,15
|434.113.261
|% -2,03
|
|ECILC
|4,65
|358.428.990
|% 6,41
|
|ASELS
|26,40
|304.478.598
|% -0,15
|
|MGROS
|30,04
|296.604.454
|% 4,09
|
|ECILC
|4,65
|358.428.990
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,01
|46.723.271
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|87.889.991
|% -0,52
|
|THYAO
|10,15
|434.113.261
|% -2,03
|
|ISFIN
|3,03
|105.106.797
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6056
|8,6488
|% -0,28
|
|Frank
|7,1241
|7,1670
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8326
|1,8418
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|