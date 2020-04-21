***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2020 09:10
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Ziya Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839424
BIST
13:2797.725
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -1.220,46
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:276,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:277,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:27375,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,91
|Açılış
|: 375,58
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.423.242
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|16.956.646
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.589.007
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.154.179
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,40
|15.781.108
|% -5,75
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|354.642.116
|% 3,11
|
|GARAN
|8,24
|330.850.328
|% -1,79
|
|THYAO
|10,47
|322.462.637
|% -1,60
|
|ASELS
|27,00
|310.677.194
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,50
|191.358.032
|% 8,23
|
|ODAS
|1,66
|354.642.116
|% 3,11
|
|GSRAY
|2,50
|191.358.032
|% 8,23
|
|KRDMD
|2,20
|126.925.361
|% -3,08
|
|ISFIN
|3,26
|179.572.067
|% -1,51
|
|YKBNK
|1,98
|106.454.862
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5644
|8,6074
|% -0,43
|
|Frank
|7,1482
|7,1913
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,64
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.471
|-12,80
|
|Tam
|2.476
|2.536
|-24,60
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-6,40
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,04
|21,04
|-4,53
|