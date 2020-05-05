***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 09:08
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842462
BIST
12:0198.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,89
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.645
12:017,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
12:017,6635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:01385,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,56
|Açılış
|: 385,96
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.895.609
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.939.169
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,94
|7.125.960
|% -8,86
|
|PETUN
|22,96
|327.584.700
|% -7,49
|
|GARAN
|8,23
|290.989.383
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,24
|272.123.771
|% 3,70
|
|AFYON
|2,75
|264.931.771
|% -6,46
|
|PGSUS
|53,30
|230.397.202
|% -3,96
|
|KRDMD
|2,24
|272.123.771
|% 3,70
|
|AFYON
|2,75
|264.931.771
|% -6,46
|
|GSRAY
|2,67
|221.910.469
|% -3,96
|
|DOHOL
|1,88
|115.682.154
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.452.398
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7519
|8,7958
|% 0,16
|
|Frank
|7,2494
|7,2931
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8741
|1,8835
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,29
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.520
|-5,20
|
|Tam
|2.543
|2.582
|-5,30
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,86
|28,86
|1,66
|