***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2021 09:41
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gürkan Gençler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934004
BIST
10:561.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:568,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:5610,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:56473,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,22
|Açılış
|: 473,97
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:54
|MRSHL
|271,70
|1.295.194
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.460.444
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.022.861
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.787.217
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,53
|6.783.328
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.962.043
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.498.702
|% -7,22
|
|PETUN
|21,84
|13.098.181
|% -6,27
|
|THYAO
|12,59
|324.586.765
|% 2,94
|
|BIOEN
|18,09
|210.702.649
|% 1,57
|
|SISE
|7,66
|203.254.814
|% 2,00
|
|SASA
|36,56
|155.989.666
|% 2,12
|
|PETKM
|6,83
|152.108.813
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,12
|114.012.095
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|62.742.519
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|203.254.814
|% 2,00
|
|THYAO
|12,59
|324.586.765
|% 2,94
|
|SKBNK
|1,09
|25.528.969
|% 0,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2966
|8,3019
|% 0,33
|
|Euro
|9,9930
|10,0037
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4532
|11,5107
|% 0,46
|
|Frank
|9,0574
|9,1120
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% 0,31
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|8,56
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-0,06
|
Seans Raporu
10:54
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11:04EUKYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 160 adet işlem
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11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 16 artarak (% 0.68 ) 1, 214
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11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, BJKAS, MEPET, MRSHL, INTEM, PRKME, TIRE, CANTE, DYOBY