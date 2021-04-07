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***FLAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

07.04.2021 09:46



***FLAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [FLAP]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 'nin 05.04.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 19.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924097


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SAMAT 6,82 22.687.914 % 10,00  
MTRKS 37,26 164.913 % 9,98  
ARENA 64,55 104.688.449 % 9,97  
NTGAZ 15,03 12.466.739 % 9,95  
VAKFN 26,02 3.691.913 % 9,88  
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Sterlin 11,1718 11,2278 % 0,09  
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Riyal 2,1682 2,1791 % 0,09  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Gr. 457 458 2,24  
Cumhuriyet 3.027 3.073 -1,00  
Tam 3.017 3.093 1,53  
Yarım 1.458 1.496 0,74  
Çeyrek 731 748 0,37  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,04  
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