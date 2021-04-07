***FLAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
07.04.2021 09:46
***FLAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 'nin 05.04.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 19.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924097
BIST
13:091.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:098,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:099,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:09457,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,13
|Açılış
|: 457,44
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:07
|SAMAT
|6,82
|22.687.914
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|164.913
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|104.688.449
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|12.466.739
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.581.118
|% -9,97
|
|HURGZ
|1,85
|20.353.111
|% -5,13
|
|MMCAS
|5,70
|204
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,07
|485.837.358
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,35
|456.151.486
|% 3,08
|
|SISE
|7,48
|431.098.377
|% 1,22
|
|PETKM
|6,02
|349.026.429
|% 0,33
|
|GARAN
|6,81
|338.590.223
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,35
|456.151.486
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|138.761.318
|% -1,52
|
|TSKB
|1,40
|85.303.809
|% -0,71
|
|SISE
|7,48
|431.098.377
|% 1,22
|
|PETKM
|6,02
|349.026.429
|% 0,33
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1492
|8,1578
|% 0,14
|
|Euro
|9,6881
|9,6970
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1718
|11,2278
|% 0,09
|
|Frank
|8,7463
|8,7990
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1682
|2,1791
|% 0,09
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|458
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-1,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|1,53
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|0,74
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,04
|