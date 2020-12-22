***FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
22.12.2020 13:40
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [FMIZP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
F-M IZMIT PISTON 18 23/12/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894214
BIST
13:541.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,90
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:547,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
13:549,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
13:54458,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 458,89
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,63
BIST En Aktif Hisseler13:52
|DOCO
|535,80
|122.978.073
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|97.368.844
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.521.920
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|432.400.557
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,50
|20.990.711
|% -8,44
|
|YBTAS
|14.900,00
|670.500
|% -6,95
|
|GARAN
|9,94
|1.078.489.854
|% 1,74
|
|THYAO
|12,53
|973.398.096
|% 2,54
|
|ODAS
|4,11
|657.818.663
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|575.745.902
|% -2,63
|
|OTKAR
|292,10
|549.817.327
|% 2,06
|
|TSKB
|1,85
|575.745.902
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,15
|354.016.276
|% 1,90
|
|ODAS
|4,11
|657.818.663
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|171.368.872
|% 2,84
|
|ALBRK
|2,08
|240.815.588
|% 1,46
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6199
|7,6257
|% -0,20
|
|Euro
|9,3190
|9,3319
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1939
|10,2450
|% -0,51
|
|Frank
|8,5701
|8,6217
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0249
|2,0350
|% -0,27
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,44
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-38,39
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-18,58
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,35
|50,35
|-0,56
|