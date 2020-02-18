***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 12:00
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819829
BIST
12:48119.959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -832,83
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:486,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:486,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
12:48310,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,65
|Açılış
|: 310,00
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,19
|141.136.591
|% 15,75
|
|BOSSA
|11,95
|29.309.406
|% 12,74
|
|TSPOR
|6,28
|275.490.526
|% 12,34
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,18
|61.341.795
|% -11,12
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|RAYSG
|4,24
|4.825.056
|% -9,79
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,56
|945.384.253
|% 3,19
|
|THYAO
|15,04
|883.285.095
|% -1,64
|
|ASELS
|29,40
|732.278.862
|% 1,59
|
|ODAS
|2,34
|344.138.644
|% -0,85
|
|TSPOR
|6,28
|275.490.526
|% 12,34
|
|GSRAY
|3,56
|945.384.253
|% 3,19
|
|ODAS
|2,34
|344.138.644
|% -0,85
|
|ISGYO
|2,04
|249.190.056
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,64
|143.511.940
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,96
|254.707.240
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8614
|7,9008
|% 0,32
|
|Frank
|6,1620
|6,1992
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6130
|1,6211
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,70
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,13
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,31
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,66
|56,66
|-1,01
|