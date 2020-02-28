***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:06
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822507
BIST
12:58104.886
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -5.532,19
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:586,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0574
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2578
En Düşük
6,1998
12:586,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0891
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:58327,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,11
|Açılış
|: 327,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,20
|11.345.645
|% 13,26
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,75
|18.134.404
|% 10,95
|
|OYLUM
|3,02
|5.521.884
|% 6,34
|
|AKSEN
|3,69
|11.588.783
|% 5,13
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,49
|21.576.002
|% -12,87
|
|THYAO
|11,37
|678.764.590
|% -6,42
|
|ASELS
|27,00
|505.041.194
|% -3,50
|
|GARAN
|9,46
|169.063.727
|% -7,16
|
|PETKM
|3,58
|130.257.286
|% -4,28
|
|YKBNK
|2,29
|124.047.945
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|119.844.569
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|101.184.771
|% -6,98
|
|THYAO
|11,37
|678.764.590
|% -6,42
|
|ODAS
|1,92
|104.983.051
|% -5,88
|
|YKBNK
|2,29
|124.047.945
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0538
|8,0942
|% 1,04
|
|Frank
|6,4626
|6,5016
|% 1,43
|
|Riyal
|1,6617
|1,6701
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,69
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-5,25
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,54
|
|Çeyrek
|524
|535
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
|