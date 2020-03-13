***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:38
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828289
BIST
12:4495.160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.520,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:446,2623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0550
|Açılış
|: 6,2590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:446,9953
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0776
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:44319,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,16
|Açılış
|: 319,20
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.496.565
|% 9,28
|
|CLEBI
|67,60
|2.715.889
|% 9,03
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,07
|3.273.153
|% -15,22
|
|ECZYT
|9,81
|21.753.024
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,82
|502.538.422
|% 1,89
|
|THYAO
|8,79
|440.405.690
|% 3,66
|
|GARAN
|9,11
|260.968.751
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,21
|179.012.240
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.214.074
|% 1,50
|
|IHLGM
|0,88
|80.663.612
|% -2,22
|
|ODAS
|1,30
|117.787.269
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,21
|179.012.240
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.214.074
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|76.199.400
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8781
|7,9177
|% -0,41
|
|Frank
|6,6089
|6,6487
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6638
|1,6722
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,77
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,52
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,26
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,60
|34,60
|1,38
|