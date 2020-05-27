***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2020 10:00
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846824
BIST
11:13104.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.765,86
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
11:136,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
11:137,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4298
En Düşük
7,3528
11:13371,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,22
|Açılış
|: 371,84
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|AVTUR
|2,76
|9.195.630
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.214.579
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|10.888.730
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.878.888
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|118.641.966
|% 9,91
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.784.198
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|83.840
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.298.291
|% -9,94
|
|KUTPO
|22,64
|3.549.728
|% -9,94
|
|THYAO
|11,95
|543.938.794
|% 6,60
|
|GARAN
|7,60
|346.509.245
|% 0,80
|
|PGSUS
|56,60
|206.623.614
|% 5,30
|
|ASELS
|29,68
|155.293.378
|% 1,37
|
|ECILC
|5,84
|150.214.554
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,41
|71.082.319
|% 3,68
|
|KRDMD
|2,53
|126.919.855
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,22
|109.199.582
|% 1,37
|
|THYAO
|11,95
|543.938.794
|% 6,60
|
|GARAN
|7,60
|346.509.245
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2934
|8,3350
|% 0,59
|
|Frank
|6,9520
|6,9939
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-1,50
|
|Altın Gr.
|371
|372
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.437
|6,20
|
|Tam
|2.475
|2.500
|6,50
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|3,10
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|-0,79
|