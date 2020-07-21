***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:18
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860663
BIST
10:43120.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 815,51
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:436,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:437,8501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:43401,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,01
|Açılış
|: 401,70
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.680.978
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.345.524
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|343.980
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.358.663
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,72
|717.852
|% -7,17
|
|AYEN
|5,18
|4.929.859
|% -6,16
|
|TRGYO
|4,93
|104.380.665
|% -5,19
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,33
|227.333.428
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,42
|195.333.066
|% 0,00
|
|ASELS
|33,32
|152.617.840
|% 0,54
|
|AFYON
|4,54
|134.335.165
|% 5,09
|
|ODAS
|2,90
|130.431.780
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,33
|227.333.428
|% 1,30
|
|TSKB
|1,28
|67.860.909
|% 0,79
|
|ODAS
|2,90
|130.431.780
|% 1,40
|
|CEMAS
|1,83
|81.291.807
|% 1,67
|
|USAK
|1,94
|80.704.925
|% 4,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6731
|8,7166
|% 0,21
|
|Frank
|7,2790
|7,3228
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,37
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.629
|6,10
|
|Tam
|2.684
|2.698
|6,30
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,10
|
|Çeyrek
|653
|661
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,49
|0,11
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,31
|