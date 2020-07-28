***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:23
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862295
BIST
10:121.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:126,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:128,0782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:12429,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,42
|Açılış
|: 429,58
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|5.883.425
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|19.553.686
|% 10,00
|
|KARTN
|851,50
|16.461.304
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|5.488.452
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|530.997
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|BUCIM
|6,11
|3.405.424
|% -4,38
|
|ASELS
|38,24
|268.507.934
|% 1,49
|
|GUSGR
|5,74
|112.630.520
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,34
|95.580.925
|% 0,86
|
|GSDHO
|2,76
|66.262.438
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,12
|60.663.350
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,34
|95.580.925
|% 0,86
|
|IHLAS
|0,99
|26.066.171
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,76
|66.262.438
|% 5,34
|
|IHLGM
|1,84
|44.282.002
|% 0,55
|
|GUSGR
|5,74
|112.630.520
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8275
|8,8717
|% 0,07
|
|Frank
|7,4447
|7,4895
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8294
|1,8386
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,51
|
|Altın Gr.
|429
|429
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.808
|2.836
|9,30
|
|Tam
|2.892
|2.917
|9,60
|
|Yarım
|1.404
|1.424
|4,70
|
|Çeyrek
|704
|713
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|