***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 10:23
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871531
BIST
13:091.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:097,3341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3237
13:098,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:09460,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,41
|Açılış
|: 460,29
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:09
|RALYH
|6,49
|19.788.485
|% 10,00
|
|TKURU
|141,60
|389.400
|% 9,94
|
|ULAS
|2,90
|44.951.365
|% 9,85
|
|ETILR
|2,15
|389.976
|% 9,50
|
|MMCAS
|1,96
|408.174
|% 9,50
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|DIRIT
|2,11
|119.644
|% -4,09
|
|CRFSA
|8,03
|84.881.608
|% 6,92
|
|PGSUS
|47,28
|68.705.932
|% -0,46
|
|CUSAN
|5,86
|63.205.080
|% 0,00
|
|OZBAL
|5,86
|57.081.916
|% 6,35
|
|OSTIM
|3,08
|51.171.275
|% 5,84
|
|IHLGM
|1,48
|42.560.681
|% -1,33
|
|HLGYO
|2,15
|47.367.348
|% 1,42
|
|OSTIM
|3,08
|51.171.275
|% 5,84
|
|ULAS
|2,90
|44.951.365
|% 9,85
|
|ADESE
|2,00
|23.649.532
|% -0,99
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3284
|7,3341
|% -0,31
|
|Euro
|8,7168
|8,7243
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7036
|9,7523
|% 0,34
|
|Frank
|8,0759
|8,1246
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,24
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,10
|