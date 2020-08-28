***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 16:02
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871587
BIST
16:321.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:327,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:328,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:32462,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,66
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,75
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:32
|METUR
|2,75
|4.610.388
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.819.060
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.359.871
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|37.016.553
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|FMIZP
|88,30
|43.121.496
|% -5,56
|
|OYLUM
|3,24
|35.736.930
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,04
|985.303.126
|% 3,40
|
|PETKM
|4,04
|925.660.185
|% -1,22
|
|GARAN
|6,90
|911.016.734
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,85
|755.621.106
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,25
|656.345.754
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,04
|985.303.126
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,85
|755.621.106
|% 5,95
|
|PETKM
|4,04
|925.660.185
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|309.264.615
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
|278.323.943
|% 1,54
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3403
|7,3448
|% -0,17
|
|Euro
|8,7221
|8,7283
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7252
|9,7739
|% 0,56
|
|Frank
|8,0767
|8,1253
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|30,50
|
|Altın Gr.
|462
|463
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|39,16
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|18,95
|
|Çeyrek
|740
|758
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,52
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|-0,02
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 93 kaybederek (% -1.11 ) 1, 241
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16:44XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 11, 554.00 milyon TL de
-
16:44CEMTS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 835, 779 adet işlem
-
16:43AKSGY
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 573, 335 adet işlem
-
16:41YKGYO
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 018, 786 adet işlem