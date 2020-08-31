***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2020 13:59
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871773
BIST
14:421.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -15,57
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:427,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:428,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:42465,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 465,20
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ULAS
|3,19
|35.837.938
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.125.690
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.418
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.992.798
|% 9,99
|
|DOGUB
|4,30
|30.101.641
|% 9,97
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|810.652.936
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,25
|471.834.560
|% -3,10
|
|GARAN
|6,79
|389.998.752
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,77
|385.418.648
|% -3,28
|
|FENER
|25,70
|382.728.454
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,11
|810.652.936
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|385.418.648
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,14
|240.392.191
|% 2,28
|
|GUSGR
|6,25
|471.834.560
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,78
|205.657.038
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3512
|% 0,24
|
|Euro
|8,7724
|8,7807
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7721
|9,8211
|% 0,10
|
|Frank
|8,1134
|8,1623
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% 0,26
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,37
|46,37
|0,56
|
Seans Raporu
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