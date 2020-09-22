***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 11:49
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876134
BIST
12:371.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:377,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:378,9763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:37467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 467,80
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:37
|IDGYO
|6,27
|7.908.289
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.154
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|21.629.897
|% -9,95
|
|SISE
|6,57
|830.002.197
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,23
|525.432.633
|% 1,57
|
|PETKM
|4,24
|403.440.529
|% 1,92
|
|TCELL
|14,92
|166.783.262
|% 1,57
|
|ISGYO
|1,75
|164.788.654
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,23
|525.432.633
|% 1,57
|
|SISE
|6,57
|830.002.197
|% 0,31
|
|PETKM
|4,24
|403.440.529
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,75
|164.788.654
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,74
|127.544.212
|% 0,58
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6402
|7,6431
|% 0,14
|
|Euro
|8,9695
|8,9763
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7499
|9,7988
|% -0,05
|
|Frank
|8,3045
|8,3545
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0310
|2,0411
|% 0,09
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.100
|3.177
|12,45
|
|Yarım
|1.499
|1.537
|6,03
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,01
|