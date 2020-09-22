***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 14:56
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876149
BIST
17:411.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:417,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:418,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:41469,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 469,85
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ERSU
|5,28
|80.723.285
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.900.686
|% -9,98
|
|ARMDA
|74,00
|15.164.204
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.875.533.801
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|987.475.859
|% 3,14
|
|PETKM
|4,26
|714.031.027
|% 2,40
|
|ODAS
|2,59
|574.562.086
|% 4,44
|
|THYAO
|10,53
|472.920.958
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,28
|987.475.859
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|1.875.533.801
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|574.562.086
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|354.681.143
|% 1,52
|
|PETKM
|4,26
|714.031.027
|% 2,40
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6642
|7,6685
|% 0,48
|
|Euro
|8,9792
|8,9848
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7368
|9,7856
|% -0,18
|
|Frank
|8,3058
|8,3558
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0350
|2,0452
|% 0,29
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-5,56
|
|Altın Gr.
|470
|471
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,58
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Seans Raporu
17:40
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