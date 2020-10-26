***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:28
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883657
BIST
13:411.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:418,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0882
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:419,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:41492,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,42
|Açılış
|: 492,63
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KARTN
|1.362,00
|164.746.395
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.130.912
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.471.841
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.314.981.237
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|519.905.191
|% -2,12
|
|FENER
|39,10
|516.640.734
|% 3,00
|
|SISE
|6,64
|452.675.382
|% -2,50
|
|KRDMD
|3,48
|417.741.360
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.314.981.237
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|373.963.952
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|262.552.696
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,48
|417.741.360
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,24
|144.475.506
|% -3,13
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0550
|8,0580
|% 1,14
|
|Euro
|9,5259
|9,5322
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4873
|10,5398
|% 1,20
|
|Frank
|8,8453
|8,8986
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1409
|2,1517
|% 1,09
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,95
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,21
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,06
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|-0,75
|